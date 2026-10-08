A Polícia Militar interditou a rua Maria Antônia nesta quinta-feira (8), após um bate-boca entre apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

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O episódio aconteceu na região central de São Paulo, após a reitoria da instituição proibir manifestações político-partidárias dentro do campus. Estudantes ligados ao coletivo “Mack com Lula” participaram de um ato na rua, com presença de representantes da UNE (União Nacional dos Estudantes).

Ato pró-Lula seguiu até a Praça Roosevelt