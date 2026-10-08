A morte de Marcelo Malerba causou comoção em Lorena nesta quarta-feira (7). Integrante de uma família tradicional da cidade, ele era filho de Rose e Jorge Malerba, irmão de Milene e marido de Júlia.
Nas redes sociais, amigos e pessoas que conviveram com Marcelo publicaram mensagens de despedida e ressaltaram características como educação, gentileza e o jeito acolhedor com que tratava as pessoas.
Marcelo também era conhecido pela relação com o universo do café. Especialista no assunto, teve forte ligação com o Malerba Café, estabelecimento que funcionou durante anos no Posto Malerba e se tornou um dos pontos de encontro marcantes de Lorena.
Mais do que um espaço dedicado ao café, o local ficou conhecido pelas reuniões de amigos, conversas, festas e encontros que fizeram parte da rotina de muitos moradores da cidade.
Em uma das homenagens publicadas nas redes sociais, o café foi lembrado como um lugar que “marcou uma época em Lorena”, enquanto Marcelo foi descrito como uma pessoa gentil, carinhosa, determinada e de “sorriso que acolhia”.
Outras mensagens destacaram a forma respeitosa com que ele se relacionava com as pessoas. “Uma das pessoas mais educadas que já conheci”, escreveu uma amiga. Outra homenagem definiu Marcelo como um “amigo de sorriso fácil”.
A despedida aconteceu nesta quarta-feira, com velório a partir das 11h, na Capela do Velório Municipal de Lorena. O sepultamento foi marcado para as 16h.