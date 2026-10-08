A morte de Marcelo Malerba causou comoção em Lorena nesta quarta-feira (7). Integrante de uma família tradicional da cidade, ele era filho de Rose e Jorge Malerba, irmão de Milene e marido de Júlia.

Nas redes sociais, amigos e pessoas que conviveram com Marcelo publicaram mensagens de despedida e ressaltaram características como educação, gentileza e o jeito acolhedor com que tratava as pessoas.

Marcelo também era conhecido pela relação com o universo do café. Especialista no assunto, teve forte ligação com o Malerba Café, estabelecimento que funcionou durante anos no Posto Malerba e se tornou um dos pontos de encontro marcantes de Lorena.