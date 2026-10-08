O juiz Gustavo de Castro Campos, que atuava na Comarca de Mococa, será sepultado às 10h desta sexta-feira (9), no Cemitério Gethsêmani do Morumbi, na capital paulista. O magistrado foi encontrado morto na quarta-feira (7), dentro de um carro em chamas, em uma área rural.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O velório começou na tarde desta quinta-feira (8), no Velório da Paz, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, e está previsto para terminar às 6h de sexta-feira. As informações sobre as cerimônias foram divulgadas pela Associação Paulista de Magistrados.

Corpo de juiz foi encontrado em carro incendiado