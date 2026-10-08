O juiz Gustavo de Castro Campos, que atuava na Comarca de Mococa, será sepultado às 10h desta sexta-feira (9), no Cemitério Gethsêmani do Morumbi, na capital paulista. O magistrado foi encontrado morto na quarta-feira (7), dentro de um carro em chamas, em uma área rural.
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O velório começou na tarde desta quinta-feira (8), no Velório da Paz, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, e está previsto para terminar às 6h de sexta-feira. As informações sobre as cerimônias foram divulgadas pela Associação Paulista de Magistrados.
Corpo de juiz foi encontrado em carro incendiado
O corpo de Gustavo de Castro Campos foi localizado na quarta-feira, em um veículo incendiado na zona rural de São João da Boa Vista. O caso é tratado pelas autoridades como morte suspeita.
Segundo informações publicadas pelo portal Metrópoles, trabalhadores rurais que operavam uma retroescavadeira encontraram o automóvel em chamas e utilizaram terra para tentar apagar o fogo.
Dentro do veículo, foi encontrada uma carteira de habilitação em nome do magistrado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.
O carro estava em uma área pertencente a uma fazenda. Até o momento, não foram divulgadas informações conclusivas sobre as circunstâncias da morte.
Quem era o juiz Gustavo de Castro Campos
Gustavo de Castro Campos era formado em Direito pelo Centro Universitário Braz Cubas e possuía duas especializações, conforme seu perfil profissional.
Antes de ingressar na magistratura, trabalhou por dez anos como advogado. Em 2014, passou a atuar como delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e, no mesmo ano, ingressou na carreira da magistratura como juiz substituto na Justiça capixaba.
Posteriormente, integrou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), onde atuou nas comarcas de Tambaú, Leme e Mococa. Na última delas, exercia suas funções até o momento da morte.
A morte do magistrado mobilizou representantes da magistratura paulista, e as circunstâncias do caso seguem sob investigação.