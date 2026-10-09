Uma confusão em uma academia terminou em depredação, ameaças e agressões na manhã desta quinta-feira (8). Um empresário de 40 anos quebrou espelhos e uma parede de vidro com pesos e anilhas, além de ameaçar funcionários durante a ocorrência. Veja aqui o vídeo.

O episódio aconteceu em uma unidade da academia Voi Fit na rua Oscar Freire, na região de Pinheiros, em São Paulo. Segundo o empresário, ele foi ao estabelecimento cobrar um dinheiro que teria emprestado a um instrutor, após saber que os salários dos funcionários estariam atrasados.

Empresário quebrou espelhos e parede de vidro

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem exaltado dentro da academia, quebrando estruturas com equipamentos de musculação e discutindo com funcionários.