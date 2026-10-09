Uma confusão em uma academia terminou em depredação, ameaças e agressões na manhã desta quinta-feira (8). Um empresário de 40 anos quebrou espelhos e uma parede de vidro com pesos e anilhas, além de ameaçar funcionários durante a ocorrência. Veja aqui o vídeo.
O episódio aconteceu em uma unidade da academia Voi Fit na rua Oscar Freire, na região de Pinheiros, em São Paulo. Segundo o empresário, ele foi ao estabelecimento cobrar um dinheiro que teria emprestado a um instrutor, após saber que os salários dos funcionários estariam atrasados.
Empresário quebrou espelhos e parede de vidro
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem exaltado dentro da academia, quebrando estruturas com equipamentos de musculação e discutindo com funcionários.
Em um dos momentos registrados, um notebook é arremessado na direção de uma funcionária que filmava a confusão. O empresário também teria ameaçado processá-la por gravar a situação sem autorização.
De acordo com um comunicado do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o homem estaria em surto e agredindo funcionários do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.
Homem afirma que emprestou dinheiro a instrutor
Em entrevista ao portal Metrópoles, o empresário afirmou que decidiu cobrar a academia depois de perder contato com um instrutor a quem teria emprestado dinheiro.
Segundo o relato, quando começou a frequentar o estabelecimento, ele pediu a indicação de um profissional para aulas particulares e recebeu o nome de um funcionário da própria academia.
Após cerca de um ano, o instrutor teria pedido um adiantamento em dinheiro para as aulas, alegando atrasos no pagamento dos salários. O empresário afirmou ter transferido entre R$ 1.200 e R$ 2.000, mas disse que, depois disso, perdeu o contato com o profissional.
O homem também declarou que foi ao estabelecimento para cobrar o dinheiro que, segundo ele, seria devido tanto a ele quanto aos instrutores.
Até o momento, porém, não há confirmação independente sobre os supostos atrasos salariais nem sobre as circunstâncias do empréstimo relatado pelo empresário.
Empresário diz que não se arrepende
Ao Metrópoles, o homem afirmou que não se arrepende da atitude e justificou sua reação dizendo que teria sido vítima de um golpe.
“Não existe certo ou errado, existe direito a defesa. Eu sofri um golpe, eu precisei me defender”, declarou ao portal.
O empresário também questionou a demora que, em sua avaliação, poderia ocorrer caso buscasse uma solução pela via judicial.
Academia ainda não se manifestou
A matriz da Voi Fit e a unidade da rua Oscar Freire, ainda não se posicionou sobre o assunto. O espaço permanece aberto para manifestação da empresa.
A ocorrência está sendo apurada pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), na capital paulista. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais prisões ou sobre a extensão dos danos causados no estabelecimento.
Com informações do portal Metrópoles