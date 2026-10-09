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FÚRIA

VÍDEO: empresário enfurecido quebra espelhos e vidros em academia

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Empresário quebra espelhos e vidros em academia após cobrança
Empresário quebra espelhos e vidros em academia após cobrança

Uma confusão em uma academia terminou em depredação, ameaças e agressões na manhã desta quinta-feira (8). Um empresário de 40 anos quebrou espelhos e uma parede de vidro com pesos e anilhas, além de ameaçar funcionários durante a ocorrência. Veja aqui o vídeo.

O episódio aconteceu em uma unidade da academia Voi Fit na rua Oscar Freire, na região de Pinheiros, em São Paulo. Segundo o empresário, ele foi ao estabelecimento cobrar um dinheiro que teria emprestado a um instrutor, após saber que os salários dos funcionários estariam atrasados.

Empresário quebrou espelhos e parede de vidro

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem exaltado dentro da academia, quebrando estruturas com equipamentos de musculação e discutindo com funcionários.

Em um dos momentos registrados, um notebook é arremessado na direção de uma funcionária que filmava a confusão. O empresário também teria ameaçado processá-la por gravar a situação sem autorização.

De acordo com um comunicado do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o homem estaria em surto e agredindo funcionários do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.

Homem afirma que emprestou dinheiro a instrutor

Em entrevista ao portal Metrópoles, o empresário afirmou que decidiu cobrar a academia depois de perder contato com um instrutor a quem teria emprestado dinheiro.

Segundo o relato, quando começou a frequentar o estabelecimento, ele pediu a indicação de um profissional para aulas particulares e recebeu o nome de um funcionário da própria academia.

Após cerca de um ano, o instrutor teria pedido um adiantamento em dinheiro para as aulas, alegando atrasos no pagamento dos salários. O empresário afirmou ter transferido entre R$ 1.200 e R$ 2.000, mas disse que, depois disso, perdeu o contato com o profissional.

O homem também declarou que foi ao estabelecimento para cobrar o dinheiro que, segundo ele, seria devido tanto a ele quanto aos instrutores.

Até o momento, porém, não há confirmação independente sobre os supostos atrasos salariais nem sobre as circunstâncias do empréstimo relatado pelo empresário.

Empresário diz que não se arrepende

Ao Metrópoles, o homem afirmou que não se arrepende da atitude e justificou sua reação dizendo que teria sido vítima de um golpe.

“Não existe certo ou errado, existe direito a defesa. Eu sofri um golpe, eu precisei me defender”, declarou ao portal.

O empresário também questionou a demora que, em sua avaliação, poderia ocorrer caso buscasse uma solução pela via judicial.

Academia ainda não se manifestou

A matriz da Voi Fit e a unidade da rua Oscar Freire, ainda não se posicionou sobre o assunto. O espaço permanece aberto para manifestação da empresa.

A ocorrência está sendo apurada pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros), na capital paulista. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais prisões ou sobre a extensão dos danos causados no estabelecimento.

Com informações do portal Metrópoles

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