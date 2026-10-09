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ACIDENTE

Acidente frontal deixa homem de 32 anos gravemente ferido

Por Da Redação | Nova Mutum (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente frontal deixa homem de 32 anos gravemente ferido
Acidente frontal deixa homem de 32 anos gravemente ferido

Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre dois veículos na manhã desta quinta-feira (8), por volta das 8h. Com o impacto, um dos motoristas ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

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O acidente ocorreu em uma estrada vicinal com acesso pela MT-235, no sentido da Fazenda Piracema, na zona rural de Nova Mutum, em Mato Grosso. A batida envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok branca e outro veículo.

Motorista sofreu fraturas e ficou preso às ferragens

Durante o atendimento, os bombeiros constataram que a vítima apresentava ferimentos graves. Entre as lesões identificadas estavam uma fratura exposta no joelho, fraturas nos dois braços, dores na região do tórax e escoriações no rosto.

Após ser retirado do veículo e receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital Hilda, em Nova Mutum.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da vítima após a chegada à unidade hospitalar.

Motorista de Amarok não foi encontrado

O condutor da Volkswagen Amarok branca não foi localizado no local do acidente. Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro ou sobre as circunstâncias de sua saída.

A Polícia Militar acompanha a ocorrência, enquanto equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizam levantamentos para auxiliar na investigação.

As causas e a dinâmica da colisão frontal ainda serão apuradas pelas autoridades.

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