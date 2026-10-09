Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre dois veículos na manhã desta quinta-feira (8), por volta das 8h. Com o impacto, um dos motoristas ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu em uma estrada vicinal com acesso pela MT-235, no sentido da Fazenda Piracema, na zona rural de Nova Mutum, em Mato Grosso. A batida envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok branca e outro veículo.

Motorista sofreu fraturas e ficou preso às ferragens