Um homem de 32 anos ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre dois veículos na manhã desta quinta-feira (8), por volta das 8h. Com o impacto, um dos motoristas ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu em uma estrada vicinal com acesso pela MT-235, no sentido da Fazenda Piracema, na zona rural de Nova Mutum, em Mato Grosso. A batida envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok branca e outro veículo.
Motorista sofreu fraturas e ficou preso às ferragens
Durante o atendimento, os bombeiros constataram que a vítima apresentava ferimentos graves. Entre as lesões identificadas estavam uma fratura exposta no joelho, fraturas nos dois braços, dores na região do tórax e escoriações no rosto.
Após ser retirado do veículo e receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital Hilda, em Nova Mutum.
Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da vítima após a chegada à unidade hospitalar.
Motorista de Amarok não foi encontrado
O condutor da Volkswagen Amarok branca não foi localizado no local do acidente. Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro ou sobre as circunstâncias de sua saída.
A Polícia Militar acompanha a ocorrência, enquanto equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizam levantamentos para auxiliar na investigação.
As causas e a dinâmica da colisão frontal ainda serão apuradas pelas autoridades.