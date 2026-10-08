Uma criança de 1 ano e 6 meses está entubada após o carro em que estava com a mãe cair de uma ponte na manhã desta quinta-feira (8). O menino se afogou e precisou ser socorrido por pessoas que presenciaram o acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Boa Esperança, em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Após o resgate inicial, a criança recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso, onde permanece sob cuidados médicos.

Testemunhas quebraram vidro para salvar bebê