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ACIDENTE

Luta pela vida: bebê de 1 ano é entubado após carro cair de ponte

Por Da Redação | Sorriso (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Luta pela vida: bebê de 1 ano é entubado após carro cair de ponte
Luta pela vida: bebê de 1 ano é entubado após carro cair de ponte

Uma criança de 1 ano e 6 meses está entubada após o carro em que estava com a mãe cair de uma ponte na manhã desta quinta-feira (8). O menino se afogou e precisou ser socorrido por pessoas que presenciaram o acidente.

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O caso aconteceu no bairro Boa Esperança, em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Após o resgate inicial, a criança recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso, onde permanece sob cuidados médicos.

Testemunhas quebraram vidro para salvar bebê

Segundo relatos de testemunhas, pessoas que trafegavam no mesmo sentido do veículo viram o momento em que o automóvel caiu da ponte. Ao perceberem o acidente, elas se mobilizaram para retirar os ocupantes do carro.

Para conseguir resgatar o menino, os populares quebraram o vidro do veículo. A criança havia se afogado e recebeu os primeiros atendimentos dos bombeiros antes de ser levada ao hospital.

Ainda conforme uma das testemunhas, a mãe gritava por socorro após a queda. Ela sabia nadar e conseguiu sair do automóvel sem sofrer ferimentos.

Causas do acidente serão esclarecidas

Até o momento, as circunstâncias que levaram o carro a cair da ponte não foram esclarecidas. Também não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da criança.

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