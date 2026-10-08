O São José iniciou a venda de ingressos para a decisão da Copa Paulista 2026. A Águia do Vale recebe o União São João no sábado (17), às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Os portões serão abertos às 16h para esta partida de volta. A ida acontece neste domingo (11), a partir das 10h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os ingressos estão disponíveis pela internet e em pontos de venda físicos. Os preços foram definidos em comum acordo entre São José, União São João e Federação Paulista de Futebol para os dois jogos da final, disputados em Araras e São José dos Campos.

Veja os preços dos ingressos para a final