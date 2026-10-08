O São José iniciou a venda de ingressos para a decisão da Copa Paulista 2026. A Águia do Vale recebe o União São João no sábado (17), às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Os portões serão abertos às 16h para esta partida de volta. A ida acontece neste domingo (11), a partir das 10h.
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Os ingressos estão disponíveis pela internet e em pontos de venda físicos. Os preços foram definidos em comum acordo entre São José, União São João e Federação Paulista de Futebol para os dois jogos da final, disputados em Araras e São José dos Campos.
Veja os preços dos ingressos para a final
Para o jogo decisivo no Martins Pereira, os valores variam de R$ 20 a R$ 80, conforme o setor e a modalidade de entrada.
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Setor Família (Escadão): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).
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Setor Polipet: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).
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Setor Consórcio Pontz: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
A meia-entrada será concedida aos torcedores que atendam aos critérios previstos em lei, mediante apresentação de documentação comprobatória.
No Setor Família, crianças de até 11 anos têm entrada gratuita, sujeita à disponibilidade. O acesso ao setor será pelo Portão 5. Já o Setor Polipet terá entradas pelos portões 7 e 9, enquanto o Setor Consórcio Pontz será acessado pela entrada principal.
Torcedores com ingresso para o Setor Polipet também poderão acessar o Setor Família. O contrário, porém, não será permitido: quem comprar entrada para o Setor Família não terá acesso às cadeiras.
Onde comprar ingressos para São José x União São João
Os torcedores podem adquirir as entradas antecipadamente pela plataforma oficial do clube.
Venda on-line: https://saojose.soudaliga.com.br/
Também haverá comercialização nos seguintes pontos físicos:
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Loja da Águia — Rua Sebastião Humel, 325, Centro;
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Oscar Jardim Paulista — Avenida Pedro Álvares Cabral, 905;
Oscar Shopping Jardim Oriente — Rua Andorra, 500;
Oscar CenterVale — Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.403;
Oscar Motorama — Rua dos Lírios, 459;
Oscar Avenida Andrômeda — Avenida Andrômeda, 227.
São José registra maiores públicos da Copa Paulista
A decisão mobiliza a torcida joseense, que tem marcado presença no Martins Pereira durante a campanha da equipe na Copa Paulista. O São José registra os dois maiores públicos da competição em 2026 até o momento.
Na semifinal, a vitória sobre o Noroeste contou com 8.346 torcedores. Antes, nas quartas de final, 3.685 pessoas acompanharam o triunfo sobre o Comercial. A equipe também aparece entre os cinco maiores públicos do torneio, com os 2.528 torcedores presentes na partida contra o São Caetano.
Nos cinco jogos disputados no Martins Pereira até a semifinal, o clube contabilizou 18.152 torcedores, média de 3.630,4 por partida, a maior da competição. Em todos os jogos como mandante, o público superou mil pessoas.
Itens proibidos no Martins Pereira
Por questões de segurança, a organização não permitirá a entrada de objetos cortantes ou pontiagudos, guarda-chuvas de qualquer tamanho, bastões, hastes, cabos e suportes rígidos.
Também estão proibidos garrafas de vidro ou térmicas, latas, copos rígidos, eletrônicos pesados, baterias sobressalentes, power banks volumosos e capacetes.
A lista inclui ainda fogos de artifício, sinalizadores, artefatos pirotécnicos, sprays, isqueiros, líquidos inflamáveis, cigarros eletrônicos e bebidas alcoólicas.
Garrafas plásticas transparentes de água serão permitidas, desde que estejam sem tampa. O item deverá ser descartado durante a revista, antes da passagem pela catraca.
Antes da final, Águia joga em Araras
Antes da decisão em São José dos Campos, as equipes se enfrentam neste domingo (11), às 10h, no estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras, pelo primeiro jogo da final.
O São José terá a vantagem de decidir o título diante de sua torcida por ter feito a melhor campanha da Copa Paulista. A equipe já garantiu o retorno ao calendário nacional em 2027.
O campeão poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D. O vice-campeão ficará com a vaga restante.