Uma peregrinação marcada pela fé, pela superação e pela solidariedade ganhou um gesto especial de acolhimento durante o caminho até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Um romeiro cadeirante que saiu de Peruíbe, no litoral paulista, segue em direção à Basílica, em Aparecida, na RMVale.
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A história foi compartilhada por um policial rodoviário federal, que destacou a importância de respeitar cada peregrino e garantir que a caminhada de fé seja acompanhada de cuidado e segurança.
“Toda fé é relevante. Todo romeiro merece nosso respeito e toda peregrinação precisa chegar ao seu destino”, afirmou o policial.
Na mensagem, ele ressaltou que o trabalho dos agentes vai além da fiscalização nas rodovias e também envolve o acolhimento de quem percorre longas distâncias movido pela devoção.
“Para nós, policiais rodoviários federais, cada vida importa e estamos aqui para sermos a mão amiga que não abandona ninguém”, escreveu.
Rumo à Basílica de Aparecida
O romeiro, que utiliza cadeira de rodas, saiu de Peruíbe e tem como destino o Santuário Nacional, um dos principais centros de peregrinação católica do Brasil. A jornada chama a atenção para os desafios enfrentados por pessoas com deficiência durante deslocamentos longos e reforça a importância da solidariedade ao longo do percurso.
Ao comentar a trajetória do peregrino, o policial demonstrou confiança de que ele conseguirá chegar ao destino.
“Este romeiro cadeirante está vindo de Peruíbe com destino à Basílica. E ele vai chegar. Para isso estamos aqui”, declarou.
A mensagem traduz o espírito de acolhimento que marca o período de peregrinações a Aparecida, quando fiéis de diferentes cidades e regiões seguem pelas estradas para agradecer por graças alcançadas, cumprir promessas e renovar a fé.
Mais do que acompanhar o deslocamento de um romeiro, o gesto reforça uma mensagem essencial: cada peregrino tem sua história, sua motivação e seu caminho — e merece chegar ao destino com dignidade, respeito e segurança.