Uma peregrinação marcada pela fé, pela superação e pela solidariedade ganhou um gesto especial de acolhimento durante o caminho até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Um romeiro cadeirante que saiu de Peruíbe, no litoral paulista, segue em direção à Basílica, em Aparecida, na RMVale.

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A história foi compartilhada por um policial rodoviário federal, que destacou a importância de respeitar cada peregrino e garantir que a caminhada de fé seja acompanhada de cuidado e segurança.