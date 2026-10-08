MARCO ANTONIO BRACONI DE MOURA
Idade: 73 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Velório: URBAM SALA 3 - 09/10/2026 das 09:00 às 17:00
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 09/10/2026 17:00
JOSE BEZERRA FILHO
Idade: 73 Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 08/10/2026 das 21:00 às 16:00
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 09/10/2026 16:00
AUGUSTO LUIZ DE MOURA
Idade: 84 Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 09/10/2026 das 07:00 às 13:00
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 09/10/2026 13:00
MARIA DE LOURDES DE ARAUJO
Idade: 78 Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 08/10/2026 das 22:00 às 09:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 09/10/2026 09:00
JOSE GALVÃO DA SILVA
Idade: 88 Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 08/10/2026 16:30
MAURO LUCIO FURTADO
Idade: 87 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 16:00
GUILHERMINA FAGUNDES MACHADO
Idade: 77 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 08/10/2026 das 09:00 às 15:30
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/10/2026 15:30
OSWALDO MENDES
Idade: 91 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 15:30
JOSÉ PEDRO FERREIRA
Idade: 79 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 08/10/2026 15:00
SEBASTIANA GODOI DE MEDEIROS
Idade: 81 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: URBAM SALA 3 - 07/10/2026 das 23:00 às 15:00
Sepultamento: Cemitério Municipal de Iguatu - PR- 08/10/2026 15:00
LOURDES APARECIDA DO PRADO
Idade: 77 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 13:00
ANTONIO DE OLIVEIRA
Idade: 78 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 08/10/2026 13:00
ALCIR DE AZEVEDO
Idade: 83 Data de falecimento: 06/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 11:00
MARIA JOSE DE PAULA
Idade: 85 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/10/2026 11:00
JULIO CESAR PEGO MARQUES
Idade: 31 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 07/10/2026 das 22:00 às 10:00
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 08/10/2026 10:00
ALCIDES VENTURINI FILHO
Idade: 54 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 08/10/2026 09:00
JOSE ROBERTO PINTO
Idade: 75 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 07/10/2026 das 17:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 08:00
JOSE AMARO BEZERRA DOS SANTOS
Idade: 74 Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 08:00