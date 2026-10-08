08 de outubro de 2026
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Benedito morre aos 79 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Benedito morre aos 79 anos; veja notas de falecimento em SJC
Benedito morre aos 79 anos; veja notas de falecimento em SJC

MARCO ANTONIO BRACONI DE MOURA

Idade: 73 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC- 09/10/2026 22:00

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BENEDITO JOSE DA SILVEIRA

Idade: 79 Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 3 - 09/10/2026 das 09:00 às 17:00

Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 09/10/2026 17:00

JOSE BEZERRA FILHO

Idade: 73 Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 5 - 08/10/2026 das 21:00 às 16:00

Sepultamento: CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 09/10/2026 16:00

AUGUSTO LUIZ DE MOURA

Idade: 84 Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 2 - 09/10/2026 das 07:00 às 13:00

Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 09/10/2026 13:00

MARIA DE LOURDES DE ARAUJO

Idade: 78 Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 6 - 08/10/2026 das 22:00 às 09:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 09/10/2026 09:00

JOSE GALVÃO DA SILVA

Idade: 88 Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 08/10/2026 16:30

MAURO LUCIO FURTADO

Idade: 87 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 16:00

GUILHERMINA FAGUNDES MACHADO

Idade: 77 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: URBAM SALA 2 - 08/10/2026 das 09:00 às 15:30

Sepultamento: CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/10/2026 15:30

OSWALDO MENDES

Idade: 91 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 15:30

JOSÉ PEDRO FERREIRA

Idade: 79 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 08/10/2026 15:00

SEBASTIANA GODOI DE MEDEIROS

Idade: 81 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: URBAM SALA 3 - 07/10/2026 das 23:00 às 15:00

Sepultamento: Cemitério Municipal de Iguatu - PR- 08/10/2026 15:00

LOURDES APARECIDA DO PRADO

Idade: 77 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 13:00

ANTONIO DE OLIVEIRA

Idade: 78 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 08/10/2026 13:00

ALCIR DE AZEVEDO

Idade: 83 Data de falecimento: 06/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 11:00

MARIA JOSE DE PAULA

Idade: 85 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento: CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/10/2026 11:00

JULIO CESAR PEGO MARQUES

Idade: 31 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: URBAM SALA 6 - 07/10/2026 das 22:00 às 10:00

Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 08/10/2026 10:00

ALCIDES VENTURINI FILHO

Idade: 54 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 08/10/2026 09:00

JOSE ROBERTO PINTO

Idade: 75 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: URBAM SALA 2 - 07/10/2026 das 17:00 às 08:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 08:00

JOSE AMARO BEZERRA DOS SANTOS

Idade: 74 Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 08/10/2026 08:00

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