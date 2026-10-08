A Câmara de Taubaté promulgou a Emenda à Lei Orgânica do Município que obriga a Prefeitura a ampliar a transparência sobre a execução das emendas parlamentares municipais, estaduais e federais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Pelom (Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município) havia sido proposta por sete vereadores: Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Bobi (PRD), Douglas Carbonne (Solidariedade), Nicola Neto (Novo) e Nunes Coelho (Republicanos).