Um motociclista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Pedro Friggi, na região do bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, nas proximidades do supermercado Spani, e envolveu uma motocicleta, um automóvel e um caminhão.