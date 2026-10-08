Um motociclista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Pedro Friggi, na região do bairro Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.
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A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, nas proximidades do supermercado Spani, e envolveu uma motocicleta, um automóvel e um caminhão.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a Unidade de Resgate UR-11109 seguia em direção ao Pronto-Socorro da Vila Industrial quando se deparou com o acidente.
Segundo relatos colhidos no local, a motocicleta teria colidido com um automóvel. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e, na sequência, foi atropelado por um caminhão.
Diante da gravidade da ocorrência, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do GRAU/Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento à vítima.
Apesar da mobilização das equipes de emergência, o médico responsável pelo atendimento constatou a morte do motociclista ainda no local.
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. As circunstâncias que provocaram a colisão inicial ainda deverão ser apuradas.