O Tribunal de Justiça decidiu que a legislação municipal de São José dos Campos é inconstitucional por não prever cota de vagas para pessoas negras, pardas e indígenas em concursos públicos. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Órgão Especial do tribunal, que é composto por 25 desembargadores, em ação movida pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o TJ.

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Na ação, a PGJ pediu que fosse dado prazo de seis meses para que Prefeitura propusesse uma lei para a criação dessas cotas. E que, caso isso não fosse feito nesse prazo, o município fosse obrigado a adotar os percentuais previstos nos concursos federais (25% do total de vagas para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas).