O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar "eventual favorecimento indevido às atuais concessionárias do transporte público" de São José dos Campos no atual período de transição do sistema, no qual as empresas operam ônibus elétricos alugados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma estatal controlada pela Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em março de 2025, a Urbam firmou com a Green Energy um contrato para a locação de 400 ônibus elétricos, ao custo de R$ 2,718 bilhões em 15 anos. Todos esses veículos deveriam ter sido entregues até setembro de 2026, mas apenas 20 chegaram até agora (leia mais abaixo). Esses 20 estão em operação desde o fim do ano passado. Eles são utilizados pelas atuais concessionárias, em regime de comodato, que é uma cessão gratuita.