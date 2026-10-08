A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou nesta quinta-feira (8) um adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde terça-feira (6). O jovem foi encontrado caminhando às margens da rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Santa Isabel, durante uma operação de segurança voltada aos romeiros que seguem a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
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Os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático perceberam que o adolescente apresentava sinais de cansaço físico enquanto caminhava pela rodovia. Durante a abordagem, os agentes o acolheram e conversaram com o jovem, que relatou ter saído de casa após um desentendimento familiar.
O adolescente, no entanto, não soube informar há quantos dias estava caminhando. Ao consultar os sistemas de segurança pública, os policiais identificaram um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado pela mãe do garoto.
Assim que confirmaram a identidade do jovem, os agentes entraram em contato com a responsável para informar que ele havia sido localizado.
O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Isabel, onde reencontrou a família. O Conselho Tutelar do município acompanhou o caso para garantir o acolhimento e a proteção do jovem.
A ocorrência foi registrada durante a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026, que reforça o policiamento nas rodovias utilizadas pelos peregrinos durante o período de romarias.