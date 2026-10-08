A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou nesta quinta-feira (8) um adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde terça-feira (6). O jovem foi encontrado caminhando às margens da rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Santa Isabel, durante uma operação de segurança voltada aos romeiros que seguem a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

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Os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático perceberam que o adolescente apresentava sinais de cansaço físico enquanto caminhava pela rodovia. Durante a abordagem, os agentes o acolheram e conversaram com o jovem, que relatou ter saído de casa após um desentendimento familiar.