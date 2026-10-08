Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (7), no bairro Santa Paula, em Jacareí, no Vale do Paraíba. A ação foi realizada por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que apreenderam aproximadamente 13,1 quilos de maconha, além de outros materiais relacionados ao comércio de entorpecentes.

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A ocorrência foi registrada por volta das 16h15, na rua Perugia. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes encontraram diferentes porções de drogas durante a abordagem.