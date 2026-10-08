Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (7), no bairro Santa Paula, em Jacareí, no Vale do Paraíba. A ação foi realizada por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que apreenderam aproximadamente 13,1 quilos de maconha, além de outros materiais relacionados ao comércio de entorpecentes.
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A ocorrência foi registrada por volta das 16h15, na rua Perugia. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes encontraram diferentes porções de drogas durante a abordagem.
Ao todo, foram apreendidos cerca de 13,135 quilos de maconha, uma porção de haxixe e uma porção de cafeína. Os policiais também recolheram três celulares, R$ 584 em dinheiro, uma balança de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e um pacote com microtubos vazios.
Após a ocorrência, os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial de Jacareí, onde permaneceram à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes.