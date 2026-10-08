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TRÁFICO DE DROGAS

Baep apreende 13 kg de maconha e prende dois suspeitos em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Apreensões em Jacareí
Apreensões em Jacareí

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (7), no bairro Santa Paula, em Jacareí, no Vale do Paraíba. A ação foi realizada por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que apreenderam aproximadamente 13,1 quilos de maconha, além de outros materiais relacionados ao comércio de entorpecentes.

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A ocorrência foi registrada por volta das 16h15, na rua Perugia. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes encontraram diferentes porções de drogas durante a abordagem.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 13,135 quilos de maconha, uma porção de haxixe e uma porção de cafeína. Os policiais também recolheram três celulares, R$ 584 em dinheiro, uma balança de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e um pacote com microtubos vazios.

Após a ocorrência, os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial de Jacareí, onde permaneceram à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes.

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