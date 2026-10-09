09 de outubro de 2026
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ANTONIA MARIA

Mais uma torre da Plaenge fica pronta no Cambuí

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Daniel Sanches, Flora Baccili, Antônio Sanches Filho e Regina Maria Marino Sanches
Daniel Sanches, Flora Baccili, Antônio Sanches Filho e Regina Maria Marino Sanches

A Plaenge comemorou a inauguração do The Mark, seu quinto empreendimento concluído no Cambuí, reunindo os novos moradores para uma noite memorável! Com uma recepção cuidadosamente preparada, a ocasião foi uma celebração à chegada ao endereço e à nova fase em suas vidas. Os ocupantes recém-chegados do empreendimento brindaram, confraternizaram com os familiares e vizinhos e contemplaram com atenção as áreas comuns do edifício em pleno funcionamento, apreciando os detalhes que fazem parte de cada entrega da Plaenge. Saiba mais: @plaenge.campinas

Felipe Fabian, Paula Sauer, Victoria Abreu e Rogerio Fabian
Felipe Fabian, Paula Sauer, Victoria Abreu e Rogerio Fabian
Entrada do mais novo empreendimento da Plaenge entregue em Campinas
Entrada do mais novo empreendimento da Plaenge entregue em Campinas
Jackson Monteiro, Thiago Garcia, Marcia Carvalho, Helio Machado, Iago Demonte e Johnny Santo
Jackson Monteiro, Thiago Garcia, Marcia Carvalho, Helio Machado, Iago Demonte e Johnny Santo
Caroliny Ferraraz, Larissa Lazaro e Hilara Martins
Caroliny Ferraraz, Larissa Lazaro e Hilara Martins
Augusto Oliveira, Rogerio Fabian e Caio Silva
Augusto Oliveira, Rogerio Fabian e Caio Silva
Marcia Carvalho e Amanda Almeida
Marcia Carvalho e Amanda Almeida
Amanda Silva, Renata Oliveira, Luiza Xavier, Camila Fortolan e Monique Ivanoff
Amanda Silva, Renata Oliveira, Luiza Xavier, Camila Fortolan e Monique Ivanoff
Carolina Simões, Henrique Moreno, Caio Silva, Rogerio Fabian e Alan Hoffman
Carolina Simões, Henrique Moreno, Caio Silva, Rogerio Fabian e Alan Hoffman
Juliana da Silva e Geovana Moraes
Juliana da Silva e Geovana Moraes
Torre do The Mark
Torre do The Mark
Equipe Plaenge Campinas
Equipe Plaenge Campinas
A celebração ocupou parte da área comum de lazer do The Mark
A celebração ocupou parte da área comum de lazer do The Mark

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