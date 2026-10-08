09 de outubro de 2026
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DESPEDIDA

Adeus, Dr. Marco Antonio: cirurgião morre em São José aos 73 anos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Médico cirurgião Marco Antonio Braconi de Moura
Médico cirurgião Marco Antonio Braconi de Moura

A medicina do Vale do Paraíba perdeu um de seus nomes de referência. O médico cirurgião Marco Antonio Braconi de Moura faleceu na quarta-feira (7), em São José dos Campos, aos 73 anos.

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Especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o médico construiu uma trajetória sólida no município, sendo reconhecido pelo cuidado no tratamento de doenças da tireoide, glândulas salivares e tumores.

Carioca de nascimento, o médico nasceu em 8 de fevereiro de 1953 e adotou São José dos Campos como lar e local de dedicação profissional.

Além de sua atuação na área da saúde, Marco Antonio teve presença ativa na vida comunitária e política da cidade, tendo disputado uma vaga no Legislativo joseense como candidato a vereador nas eleições de 2000.

A despedida ao médico reunirá familiares, colegas de profissão, amigos e pacientes. O velório será realizado nesta sexta-feira (9), das 11h às 22h, no Cemitério e Crematório Parque das Flores (localizado na Travessa Capitingal, nº 114, Residencial Gazzo, em São José).

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