A medicina do Vale do Paraíba perdeu um de seus nomes de referência. O médico cirurgião Marco Antonio Braconi de Moura faleceu na quarta-feira (7), em São José dos Campos, aos 73 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o médico construiu uma trajetória sólida no município, sendo reconhecido pelo cuidado no tratamento de doenças da tireoide, glândulas salivares e tumores.