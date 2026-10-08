A morte do jogador Julio César Pego Marques, conhecido como Fubá, de 31 anos, provocou uma mobilização no futebol amador de São José dos Campos. A Associação Atlética EMHA São Matheus, equipe defendida pelo atleta, cobra mais segurança nos campos, reforço na disponibilidade de ambulâncias e melhorias na estrutura dos espaços esportivos para evitar novas tragédias.

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Fubá morreu na quarta-feira (7), após passar dez dias internado no Hospital Municipal. Ele sofreu um traumatismo craniano ao bater a cabeça contra uma mureta na lateral do campo da Vila Machado, na zona norte da cidade, durante uma partida válida pelas oitavas de final da Copa da Cidade.