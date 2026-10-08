O futebol amador de São José dos Campos perdeu um de seus nomes mais queridos. Morreu nessa quarta-feira (7) o jogador Julio César Pego Marques, popularmente conhecido como Fubá, aos 31 anos.
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Ele estava internado no Hospital Municipal desde o dia 27 de setembro, quando sofreu uma grave lesão na cabeça durante uma partida válida pelas oitavas de final da Copa da Cidade, torneio organizado pela Acaf (Associação de Clubes Amadores de Futebol).
O acidente aconteceu na Vila Machado, zona norte do município, nos acréscimos do confronto entre o São Matheus, time defendido por Fubá, e a equipe da casa.
Ao disputar a jogada, o atleta colidiu fortemente contra a mureta que cerca o gramado, sofrendo um traumatismo craniano.
De acordo com relatos transmitidos à reportagem, a ambulância levou cerca de 25 minutos para prestar os primeiros socorros e fazer o encaminhamento médico. Apesar dos esforços da equipe de saúde ao longo de dez dias de internação, o jogador não resistiu.
Dentro das quatro linhas, Fubá era visto como um exemplo de garra, técnica e companheirismo. Fora delas, destacava-se pela humildade, pelo sorriso permanente e pelo carinho dedicado à família e aos amigos. Ele deixa a esposa e dois filhos pequenos.
Homenagens e comoção
A triste notícia mobilizou clubes, torcedores e estabelecimentos da cidade, provocando uma grande comoção nas redes sociais. A Associação Atlética EMHA São Matheus publicou uma nota emocionante destacando que o atleta deixou um legado que "nunca será esquecido". "Mais que um jogador, você foi um exemplo de garra, humildade e amor pelo futebol", destacou o clube.
Páginas de cobertura do esporte amador, como o Link Esportivo, e locais frequentados por Julio, como o Pesqueiro Amigo Prado, também prestaram condolências à família. Em postagem comovente, o pesqueiro definiu Fubá como "um ser humano incrível, sempre alegre, parceiro e dedicado".
Mensagens de carinho também lotaram a internet. "Esse garoto vai deixar saudades", lamentou um amigo. Diante do impacto da tragédia, torcedores chegaram a sugerir o encerramento do campeonato com a entrega do título simbólico ao São Matheus em sinal de respeito.
Despedida
O velório de Julio César começou na noite de quarta-feira (7), no complexo da Urbam (Urbanizadora Municipal), no bairro Vila Industrial, na região leste de São José.
As últimas homenagens se estenderam até a manhã desta quinta-feira (8), quando o corpo foi levado para o sepultamento no Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos.