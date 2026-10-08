O futebol amador de São José dos Campos perdeu um de seus nomes mais queridos. Morreu nessa quarta-feira (7) o jogador Julio César Pego Marques, popularmente conhecido como Fubá, aos 31 anos.

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Ele estava internado no Hospital Municipal desde o dia 27 de setembro, quando sofreu uma grave lesão na cabeça durante uma partida válida pelas oitavas de final da Copa da Cidade, torneio organizado pela Acaf (Associação de Clubes Amadores de Futebol).