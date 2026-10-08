Tragédia no futebol amador de São José dos Campos.
Morreu na quarta-feira (7) o jogador Julio César Pego Marques, o Fubá, de 31 anos, dez dias depois de bater a cabeça na mureta do campo durante partida da Copa da Cidade, na Vila Machado, zona norte da cidade. Querido pelos companheiros e adversários, ele deixa a esposa e dois filhos pequenos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na manhã de 27 de setembro, já nos acréscimos do jogo entre São Matheus, time de Fubá, e Vila Machado, válido pelas oitavas de final da Copa da Cidade, torneio organizado pela Acaf (Associação de Clubes Amadores de Futebol).
Fubá bateu a cabeça na mureta que cerca o campo e teria sofrido traumatismo craniano.
Segundo relatos ouvidos por OVALE, a ambulância levou cerca de 25 minutos para chegar ao local. O atleta foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, onde ficou internado. Ele não resistiu e morreu em 7 de outubro.
Homenagens nas redes sociais
A notícia provocou uma onda de mensagens de pesar. O Link Esportivo, página dedicada ao esporte regional, prestou solidariedade à família e ao São Matheus e destacou que Fubá “deixa um legado de paixão, companheirismo e entrega dentro dos gramados amadores”.
O Pesqueiro Amigo Prado, onde o jogador era frequentador e amigo, publicou uma despedida: “Eterno Fubá”. Internautas também lamentaram a perda. “Futebol amador de SJC está em luto”, escreveu um deles. Outro disse sentir o “coração cortado” diante da fatalidade.
Um torcedor chegou a sugerir que o campeonato fosse encerrado e o título entregue ao São Matheus, em respeito ao atleta e ao clube.
Velório e sepultamento
O velório começou na noite de quarta-feira (7), às 22h, na Sala 6 da Urbam (Urbanizadora Municipal), e seguiu até as 10h desta quinta-feira (8).
O sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (8), no Cemitério Memorial Bom Retiro, no Bom Retiro.