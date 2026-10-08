Tragédia no futebol amador de São José dos Campos.

Morreu na quarta-feira (7) o jogador Julio César Pego Marques, o Fubá, de 31 anos, dez dias depois de bater a cabeça na mureta do campo durante partida da Copa da Cidade, na Vila Machado, zona norte da cidade. Querido pelos companheiros e adversários, ele deixa a esposa e dois filhos pequenos.

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