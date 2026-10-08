Um jovem de 19 anos foi baleado no pé durante uma discussão na noite dessa quarta-feira (7), no bairro Perequê-Mirim, na região sul de Caraguatatuba. O caso ocorreu por volta das 18h, na travessa Daniel Gomes Ribeiro, e foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima discutia com uma pessoa conhecida quando houve o disparo. O tiro atingiu o pé do rapaz, que foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul, onde permaneceu internado.
Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido formalmente identificado ou preso.
Polícia investiga discussão
A Polícia Civil apura o que provocou o desentendimento e qual foi a participação de cada pessoa envolvida. O boletim não informa se houve agressão física antes do disparo nem detalha a relação entre a vítima e o autor do tiro.
Equipes policiais e da perícia estiveram no local e recolheram um projétil de arma de fogo. Também foram obtidas imagens que podem ajudar na identificação dos envolvidos e na reconstrução da dinâmica do crime.
Um veículo relacionado às pessoas envolvidas também foi identificado durante a ocorrência. A polícia deverá confrontar essa informação com imagens e depoimentos para tentar localizar o responsável pelo disparo.
Jovem foi socorrido
Após ser baleado, o rapaz recebeu atendimento e foi encaminhado à UPA Sul de Caraguatatuba. Ele permaneceu internado na unidade.
O boletim de ocorrência não informa a gravidade da lesão nem se houve necessidade de transferência ou cirurgia.
A investigação segue em andamento. A Polícia Civil deve ouvir testemunhas e analisar os vestígios encontrados para esclarecer a autoria e a motivação do crime.