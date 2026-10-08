Um jovem de 19 anos foi baleado no pé durante uma discussão na noite dessa quarta-feira (7), no bairro Perequê-Mirim, na região sul de Caraguatatuba. O caso ocorreu por volta das 18h, na travessa Daniel Gomes Ribeiro, e foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima discutia com uma pessoa conhecida quando houve o disparo. O tiro atingiu o pé do rapaz, que foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul, onde permaneceu internado.