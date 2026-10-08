Ações de fiscalização contra a perturbação do sossego em São José dos Campos receberam o reforço de quatro novos aparelhos de medição de pressão sonora, conhecidos como sonômetros.
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Os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura e passam a integrar a estrutura já utilizada pelos agentes nas vistorias de excesso de ruído.
Tecnologia e fiscalização
Os dispositivos são compactos e leves, com tecnologia que permite acompanhar as medições em tempo real, registrar os níveis de pressão sonora e transferir informações por meio de conexão via Bluetooth.
Durante a fiscalização, os dados obtidos são utilizados na elaboração de relatórios e na avaliação do cumprimento dos limites sonoros estabelecidos pela legislação municipal. A notificação ocorre quando os parâmetros são excedidos.
Em 2026, as equipes realizaram 62 medições de nível sonoro, que resultaram em 14 notificações e oito autuações por ruídos acima dos limites permitidos. Em 2025, foram 121 medições, com 37 locais notificados e 17 autuados.
Denúncias
Situações de barulho podem ser comunicadas à Central 156 quando se tratar de uma situação programada. Nos casos em que estiver acontecendo no momento da denúncia, o contato deve ser feito pelo telefone 153.
Nas ações que utilizam o sonômetro, os fiscais não utilizam viaturas identificadas para evitar que o responsável pelo local altere o volume do som ao perceber a chegada da equipe.
O denunciante pode optar pelo anonimato no momento do registro da ocorrência.