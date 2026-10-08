Ações de fiscalização contra a perturbação do sossego em São José dos Campos receberam o reforço de quatro novos aparelhos de medição de pressão sonora, conhecidos como sonômetros.

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Os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura e passam a integrar a estrutura já utilizada pelos agentes nas vistorias de excesso de ruído.

Tecnologia e fiscalização