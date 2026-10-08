08 de outubro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

São José adquire novos aparelhos contra perturbação do sossego

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
São José adquiriu quatro sonômetros
São José adquiriu quatro sonômetros

Ações de fiscalização contra a perturbação do sossego em São José dos Campos receberam o reforço de quatro novos aparelhos de medição de pressão sonora, conhecidos como sonômetros.

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Os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura e passam a integrar a estrutura já utilizada pelos agentes nas vistorias de excesso de ruído.

Tecnologia e fiscalização

Os dispositivos são compactos e leves, com tecnologia que permite acompanhar as medições em tempo real, registrar os níveis de pressão sonora e transferir informações por meio de conexão via Bluetooth.

Durante a fiscalização, os dados obtidos são utilizados na elaboração de relatórios e na avaliação do cumprimento dos limites sonoros estabelecidos pela legislação municipal. A notificação ocorre quando os parâmetros são excedidos.

Em 2026, as equipes realizaram 62 medições de nível sonoro, que resultaram em 14 notificações e oito autuações por ruídos acima dos limites permitidos. Em 2025, foram 121 medições, com 37 locais notificados e 17 autuados.

Denúncias

Situações de barulho podem ser comunicadas à Central 156 quando se tratar de uma situação programada. Nos casos em que estiver acontecendo no momento da denúncia, o contato deve ser feito pelo telefone 153.

Nas ações que utilizam o sonômetro, os fiscais não utilizam viaturas identificadas para evitar que o responsável pelo local altere o volume do som ao perceber a chegada da equipe.

O denunciante pode optar pelo anonimato no momento do registro da ocorrência.

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