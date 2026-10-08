O que era para ser apenas uma brincadeira durante a Semana das Crianças em uma escola particular de São José dos Campos virou uma lembrança que Helena Lira, de 5 anos, e a mãe, Carol Lira, vão guardar por muito tempo.
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A menina venceu o concurso de “Cabelo Maluco” da escola Educa Kids, em Santana, na região norte de São José dos Campos, na categoria Infantil 3, com um penteado inspirado na pequena sereia Ariel e um aquário montado sobre a cabeça.
A ideia surgiu justamente da paixão de Helena pela personagem da Disney. A mãe decidiu transformar o cabelo da filha em uma pequena cena do fundo do mar, com Ariel, Linguado e Sebastião, além de peixinhos de verdade dentro de um recipiente transparente.
“Quis fazer algo que tivesse um significado especial para ela. Como ela ama a Ariel, pensei em unir a personagem que tanto gosta com um pequeno aquário”, contou Carol, que é empresária.
O resultado chamou a atenção dos colegas e dos professores. Helena teve o cabelo pintado de azul, com glitter, e ganhou uma maquiagem temática com pequenas pedras brilhantes no rosto. Sobre a cabeça, um recipiente transparente simulava um aquário, cercado por luzes de LED.
Aquário foi feito em casa
Para montar o penteado, mãe e filha usaram um potinho semelhante aos utilizados para bolo no pote. Carol colocou pedrinhas azuis na parte inferior e na tampa, acrescentou os personagens da “A Pequena Sereia” presos em palitos e fixou toda a estrutura em um arquinho mais grosso.
As luzinhas foram colocadas ao redor do aquário para completar o efeito. Os peixinhos só foram colocados no recipiente pouco antes de Helena ir para a escola.
Mais do que ganhar a competição, Carol conta que queria criar uma experiência que ficasse na memória da filha.
“Quis fazer algo que, mesmo ela sendo pequena, pudesse marcar a memória dela. Que fosse um trabalho incrível entre mãe e filha, e não apenas uma competição”, afirmou.
Peixinhos ainda tiveram filhotes
A história ficou ainda mais curiosa depois do concurso. Segundo Carol, os peixinhos usados no penteado deram três filhotes.
“Para alegria dela e de todos que não acreditaram, os peixinhos deram três filhotes”, contou a mãe.
Helena também ficou encantada com o resultado. Antes de ir para a escola, estava ansiosa para mostrar o penteado aos amigos.
“Ela ficou em uma felicidade que nem ela acreditava. Não via a hora de ir para a escola para mostrar para os amigos. Ela dizia que todo mundo ia gostar”, contou Carol.
Ao reencontrar a mãe depois do desfile, Helena não escondeu a alegria ao descobrir que havia vencido.
“Mãe, eu ganhei! Fiquei tão feliz, nem acredito. Eu falei para você que a gente ia ganhar”, disse a menina, segundo a mãe.
O penteado, que juntou “A Pequena Sereia”, um aquário e peixes de verdade, acabou transformando o Dia do Cabelo Maluco em uma das histórias mais especiais da Semana das Crianças para Helena.