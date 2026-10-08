O que era para ser apenas uma brincadeira durante a Semana das Crianças em uma escola particular de São José dos Campos virou uma lembrança que Helena Lira, de 5 anos, e a mãe, Carol Lira, vão guardar por muito tempo.

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A menina venceu o concurso de “Cabelo Maluco” da escola Educa Kids, em Santana, na região norte de São José dos Campos, na categoria Infantil 3, com um penteado inspirado na pequena sereia Ariel e um aquário montado sobre a cabeça.