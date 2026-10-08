A Polícia Militar salvou um bebê de apenas 30 dias que se engasgou na madrugada desta quinta-feira (8), no bairro Monte Carlo, em Campos do Jordão.
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Uma equipe do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atender à emergência e encontrou a mãe com a criança no colo, em via pública. Um dos policiais realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, e o bebê retomou a respiração.
Enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, o bebê sofreu um novo episódio de asfixia e a equipe realizou uma segunda intervenção.
A criança foi conduzida ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico, foi estabilizada e permaneceu em observação.