08 de outubro de 2026
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EMERGÊNCIA

Bebê de 30 dias engasga e é salvo pela PM em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Polícia Militar salvou um bebê de apenas 30 dias que se engasgou na madrugada desta quinta-feira (8), no bairro Monte Carlo, em Campos do Jordão.

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Uma equipe do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atender à emergência e encontrou a mãe com a criança no colo, em via pública. Um dos policiais realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, e o bebê retomou a respiração.

Enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, o bebê sofreu um novo episódio de asfixia e a equipe realizou uma segunda intervenção.

A criança foi conduzida ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico, foi estabilizada e permaneceu em observação.

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