A Polícia Militar salvou um bebê de apenas 30 dias que se engasgou na madrugada desta quinta-feira (8), no bairro Monte Carlo, em Campos do Jordão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma equipe do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atender à emergência e encontrou a mãe com a criança no colo, em via pública. Um dos policiais realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, e o bebê retomou a respiração.