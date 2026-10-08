O Litoral Norte tem 25 praias impróprias para banho neste feriado, segundo o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
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São Sebastião lidera a lista com dez praias restritas: Prainha, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte, Toque-Toque Pequeno, Boraceia - Norte e Boraceia - Rua Cubatão.
Ubatuba soma sete praias impróprias: Lagoa Prumirim, Rio Itamambuca, Itaguá, Enseada, Perequê-Mirim, Lázaro e Sapé.
Em Caraguatatuba são quatro praias a serem evitadas: Martim de Sá, Prainha, Centro e Indaiá. Já em Ilhabela, banhistas não devem entrar no mar nas praias da Armação, do Sino, Itaquanduba e Feiticeira.
Contaminação
A classificação imprópria ocorre quando a presença de bactérias na água supera os limites considerados seguros, aumentando o risco de infecções gástricas, intestinais e dermatológicas. A contaminação costuma ser provocada pelo descarte de esgoto e por detritos levados pelas chuvas.
Durante o feriado, moradores e turistas podem aproveitar outras 73 praias liberadas para banho na região.
O boletim da Cetesb é válido até 15 de outubro de 2026.