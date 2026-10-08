O Litoral Norte tem 25 praias impróprias para banho neste feriado, segundo o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

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São Sebastião lidera a lista com dez praias restritas: Prainha, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte, Toque-Toque Pequeno, Boraceia - Norte e Boraceia - Rua Cubatão.