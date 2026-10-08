Às vésperas de abrir a grande decisão da Copa Paulista, a atmosfera no Martins Pereira é de foco absoluto, respeito ao adversário e obstinação pelo título. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, o goleiro João Lucas e o técnico Wilson Júnior projetaram a primeira partida da final contra o União São João, que acontece neste domingo, às 10h, no estádio Hermínio Ometto, em Araras.
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Com a classificação para a decisão, a Águia do Vale já assegurou seu principal objetivo da temporada: o retorno ao calendário nacional em 2027. No entanto, o grupo quer mais. Para a comissão técnica e o elenco, a meta agora é cravar o nome na história do clube levantando a taça — feito que o São José nunca alcançou diante da sua torcida com o estádio cheio.
Segurança defensiva e a 'cereja do bolo'
Titular e uma das peças fundamentais da sólida campanha joseense, o goleiro João Lucas destacou a evolução do sistema defensivo na reta final da competição. A equipe sofreu gol em apenas uma das últimas quatro partidas.
"É uma evolução muito importante dentro da competição, né? A gente vê evoluindo desde a primeira partida e é trabalho, nada mais é do que trabalho. O Wilson quando jogou foi goleiro, entende bem dessa parte defensiva. A gente vem trabalhando muito e vem sendo feliz," afirmou o camisa 1.
Após bater na trave em edições anteriores da Copa Paulista, João Lucas ressaltou a dimensão da conquista para o grupo e para a cidade, ressaltando que o acesso nacional precisa vir acompanhado do troféu.
"Ano passado bati na trave, cheguei até a semifinal e agora tô chegando com o São José. Tô muito feliz, a equipe toda tá muito feliz com o trabalho e agora a gente tem que colocar a cereja do bolo, né? A gente tem que ser campeão. A gente sabe da importância que é pro São José, pra cidade e pro torcedor," disse o arqueiro.
Sobre a força do União São João em decidir confrontos logo no primeiro jogo em Araras, João Lucas garantiu que o elenco estudou o rival detalhadamente.
"A gente sabe que eles gostam de resolver na primeira partida. A gente tá indo para lá sabendo desse ponto forte deles, porém estudamos também onde são os pontos fracos, onde a gente pode atacar. É manter a seriedade, focado, para tentar um resultado positivo lá, uma vitória ou um empate, e trazer a decisão para cá. Da mesma maneira que eles são fortes lá, nós somos fortes no Martins diante do nosso torcedor."
Foco na estratégia e busca pela história
Na sequência da coletiva, o técnico Wilson Júnior analisou a preparação tática para os primeiros 90 minutos da decisão e reforçou a postura do time diante da pressão de um jogo decisivo.
"A gente tem que manter o que nós fizemos durante o campeonato. É a mesma preparação das outras fases do mata-mata: estudar muito o adversário, ver qual a melhor estratégia e passar confiança para os atletas. Chegamos na final por mérito, mas o nosso adversário também quer o título. É tentar nos preparar melhor para conseguir o objetivo," pontuou o treinador.
Questionado sobre a preferência entre disputar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil na próxima temporada — direito conferido ao campeão, que tem a primazia de escolha —, Wilson não titubeou sobre o peso do campeonato nacional para a reestruturação do clube.
"A Série D é fundamental para um clube que quer se consolidar no cenário nacional. Os campeonatos regionais estão cada dia mais enxutos e complicados; o que vai fazer o clube sobreviver e mudar de patamar é o cenário nacional. Hoje a Série D te dá isso," avaliou.
Apesar de desviar das estatísticas do passado — como a final de 1987 contra o próprio União ou o fato de a torcida nunca ter presenciado uma conquista de título de forma presencial no Martins Pereira —, Wilson Júnior admitiu que o desejo de imortalizar o trabalho é o grande motor do elenco.
"A foto só fica de quem é campeão. Além de mudar o seu patamar individual, você muda o patamar da equipe e entra para a história. Eles estão muito motivados com isso. Final por si só já é motivante, não precisa falar muito. O jogador já entra motivado; o nosso papel é mais controlar essa ansiedade," concluiu o comandante.
Departamento médico e jogo de volta
Sobre os desfalques da última partida — o meia Vitinho e os atacantes Otávio e Euler —, Wilson Júnior informou que os atletas iniciaram a transição com a fisioterapia, mas a presença na viagem a Araras depende da reavaliação médica no treino desta sexta-feira.
O confronto de ida acontece neste domingo, às 10h, em Araras. O jogo de volta e a grande festa da decisão estão marcados para o outro sábado, dia 17, Às 18h, no Martins Pereira, com expectativa de casa cheia.