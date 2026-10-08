Às vésperas de abrir a grande decisão da Copa Paulista, a atmosfera no Martins Pereira é de foco absoluto, respeito ao adversário e obstinação pelo título. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, o goleiro João Lucas e o técnico Wilson Júnior projetaram a primeira partida da final contra o União São João, que acontece neste domingo, às 10h, no estádio Hermínio Ometto, em Araras.

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Com a classificação para a decisão, a Águia do Vale já assegurou seu principal objetivo da temporada: o retorno ao calendário nacional em 2027. No entanto, o grupo quer mais. Para a comissão técnica e o elenco, a meta agora é cravar o nome na história do clube levantando a taça — feito que o São José nunca alcançou diante da sua torcida com o estádio cheio.

Segurança defensiva e a 'cereja do bolo'