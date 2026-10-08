As empresas exportadoras do Vale do Paraíba e Litoral Norte ampliaram a presença no mercado internacional em 2026, com vendas concentradas principalmente nos Estados Unidos, China e Argentina.

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Entre janeiro e setembro, os dez países que mais compraram produtos da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) movimentaram valores que mostram a força de setores como aeronáutica, petróleo e derivados, automóveis e metalurgia.