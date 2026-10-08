08 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALANÇA COMERCIAL

Exportações: veja os 10 países que mais compraram da RMVale

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Embraer
São José lidera exportações para os EUA com as aeronaves da Embraer
São José lidera exportações para os EUA com as aeronaves da Embraer

As empresas exportadoras do Vale do Paraíba e Litoral Norte ampliaram a presença no mercado internacional em 2026, com vendas concentradas principalmente nos Estados Unidos, China e Argentina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre janeiro e setembro, os dez países que mais compraram produtos da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) movimentaram valores que mostram a força de setores como aeronáutica, petróleo e derivados, automóveis e metalurgia.

No total, a região exportou US$ 7,94 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, alta de 8,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando as vendas externas somaram US$ 7,32 bilhões. A RMVale fechou o período com superávit comercial de US$ 427,7 milhões.

Os Estados Unidos aparecem na liderança, com US$ 2,40 bilhões em produtos comprados da região, alta de 14,97% em relação aos US$ 2,09 bilhões registrados no mesmo período de 2025. São José dos Campos concentra a principal operação, com US$ 1,38 bilhão em aeronaves.

A China ocupa a segunda posição, com US$ 1,68 bilhão em exportações da RMVale, crescimento de 7,63% sobre os US$ 1,56 bilhão do ano anterior. O principal produto foi combustíveis minerais, óleos minerais e derivados, em uma operação de US$ 1,12 bilhão realizada por Ilhabela.

Na terceira colocação está a Argentina, que comprou US$ 536,4 milhões da região. O resultado representa uma queda de 31,74% ante os US$ 785,9 milhões de 2025. A maior operação foi feita por Taubaté, com US$ 173,2 milhões em veículos automóveis.

México e Espanha se destacam

O México aparece em quarto lugar, com US$ 376,3 milhões em compras, queda de 3,54% na comparação com os US$ 390,2 milhões do ano passado. São José dos Campos lidera as vendas para o país, com US$ 198,4 milhões em aeronaves.

A Espanha ocupa a quinta posição, com US$ 302,7 milhões, alta expressiva de 58,01% sobre os US$ 191,6 milhões de 2025. Assim como no caso chinês, Ilhabela aparece como destaque, com US$ 225 milhões em combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação.

Em sexto lugar está Singapura, que comprou US$ 244 milhões da RMVale. O valor representa redução de 31,57% em relação aos US$ 356,6 milhões registrados em 2025. São Sebastião foi responsável pela principal operação, de US$ 232,4 milhões, também no segmento de combustíveis minerais e derivados.

O Chile, na sétima colocação, movimentou US$ 211,7 em compras da região, crescimento de 41,25% sobre os US$ 149,8 milhões de 2025. Pindamonhangaba foi a cidade responsável pela principal venda, de US$ 56,9 milhões em alumínio e suas obras.

Índia registra disparada nas compras

Um dos maiores destaques do ranking é a Índia, que aparece em oitavo lugar. O país comprou US$ 179,3 milhões da RMVale, contra apenas US$ 8,22 milhões no mesmo período de 2025. O avanço chega a 2.082,35%.

A principal operação para o mercado indiano foi realizada por Pindamonhangaba, com US$ 174,1 milhões em combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação. O resultado faz da Índia um dos mercados que mais ampliaram a participação nas exportações regionais em 2026.

A Colômbia aparece na nona posição, com US$ 169,5 milhões, crescimento de 28,49% em relação aos US$ 131,9 milhões de 2025. Taubaté liderou as vendas, com US$ 55,3 milhões em veículos automóveis.

Fechando o grupo dos dez maiores compradores está o Canadá, com US$ 163,7 milhões em produtos da RMVale. O resultado representa uma queda de 14,85% ante os US$ 192,2 milhões registrados em 2025. São José dos Campos foi responsável pela principal operação, de US$ 132,8 milhões em aeronaves.

Os números mostram um cenário diversificado para o comércio exterior da RMVale. Enquanto mercados tradicionais, como Estados Unidos e China, mantêm forte participação nas exportações, países como Índia, Espanha e Chile registraram crescimento significativo em relação a 2025.

Também chama atenção a concentração de determinados produtos em cidades específicas. São José dos Campos se destaca nas exportações de aeronaves, enquanto Ilhabela e São Sebastião aparecem nas operações de combustíveis e derivados. Taubaté mantém força no setor automotivo e Pindamonhangaba ganha espaço nas vendas de metais e combustíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários