Um homem de 30 anos é investigado por tentativa de feminicídio em Cunha, no Vale do Paraíba, após ameaçar a companheira e jogar um carro contra um salão de beleza onde ela havia buscado abrigo com as filhas. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (7), no Centro da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, que mantém relacionamento com o homem há cerca de oito anos, relatou ter sofrido episódios anteriores de agressões físicas, violência psicológica e ameaças. Ela contou que o companheiro estava aparentemente embriagado e alterado quando o casal chegou a uma pousada em Cunha.