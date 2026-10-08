Um homem de 30 anos é investigado por tentativa de feminicídio em Cunha, no Vale do Paraíba, após ameaçar a companheira e jogar um carro contra um salão de beleza onde ela havia buscado abrigo com as filhas. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (7), no Centro da cidade.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, que mantém relacionamento com o homem há cerca de oito anos, relatou ter sofrido episódios anteriores de agressões físicas, violência psicológica e ameaças. Ela contou que o companheiro estava aparentemente embriagado e alterado quando o casal chegou a uma pousada em Cunha.
Com medo, a mulher deixou o local acompanhada das crianças e procurou proteção em um salão de beleza. Segundo o relato registrado pela polícia, ela informou ao proprietário que o companheiro estaria armado com uma tesoura e havia feito ameaças de morte.
Homem tentou entrar no salão
Ainda conforme o boletim, o homem foi até o estabelecimento e exigiu que a companheira saísse. O proprietário não permitiu a entrada e orientou a mulher e as crianças a permanecerem em uma área interna do salão.
Após a discussão, o suspeito teria retornado ao veículo e avançado contra a fachada do estabelecimento.
O primeiro impacto atingiu a vidraça frontal e uma porta de ferro. Em seguida, de acordo com o relato de testemunhas, o motorista deu marcha a ré e avançou novamente contra o imóvel, provocando novos danos.
Depois das colisões, o homem teria saído do carro carregando uma tesoura e procurado pela companheira. A mulher, porém, permaneceu escondida com as crianças.
O suspeito deixou o local posteriormente. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ele não havia sido localizado até a conclusão do segundo registro da ocorrência, às 18h24.
Tentativa de feminicídio
A ocorrência foi registrada inicialmente por causa dos danos provocados no salão, mas os relatos da mulher e das testemunhas levaram a Polícia Civil a enquadrar o caso também como tentativa de feminicídio, ameaça e violência doméstica.
A mulher não ficou ferida durante o episódio no salão, segundo o boletim.
O enquadramento como tentativa de feminicídio é adotado nesta etapa da investigação e poderá ser analisado posteriormente pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, conforme o avanço da apuração.
A Polícia Civil deverá reunir depoimentos, imagens eventualmente disponíveis, vestígios deixados no estabelecimento e outras informações para esclarecer a dinâmica do caso.
Histórico de violência
Segundo a mulher, episódios de violência já haviam ocorrido durante o relacionamento. Ela afirmou aos policiais que o companheiro teria apresentado comportamento agressivo em outras ocasiões e relatou também um episódio ocorrido durante uma passagem por Paraty (RJ).
O histórico foi registrado como declaração da vítima e será analisado pela investigação.
A mulher recebeu orientações sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha e sobre a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência.
Em situações de emergência envolvendo violência doméstica, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190. O canal 180 também recebe denúncias e oferece orientação a mulheres em situação de violência.