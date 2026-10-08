A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, na tarde desta terça-feira (6), um automóvel transitando a 178 km/h na rodovia Presidente Dutra (BR-116), nas proximidades de Aparecida, no Vale do Paraíba.

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A velocidade máxima permitida nesse trecho da Dutra é de 110 km/h. A 178 km/h, um veículo percorre aproximadamente 49 metros por segundo.