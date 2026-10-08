A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, na tarde desta terça-feira (6), um automóvel transitando a 178 km/h na rodovia Presidente Dutra (BR-116), nas proximidades de Aparecida, no Vale do Paraíba.
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A velocidade máxima permitida nesse trecho da Dutra é de 110 km/h. A 178 km/h, um veículo percorre aproximadamente 49 metros por segundo.
O registro ocorreu durante fiscalização com radar móvel, realizada com o objetivo de coibir o excesso de velocidade e prevenir sinistros de trânsito, segundo a PRF.
Durante apenas uma hora de operação, 43 flagrantes de excesso de velocidade foram registrados pelos policiais rodoviários federais.
A fiscalização integra as ações da PRF voltadas à redução de comportamentos de risco e à preservação da vida nas rodovias federais.
Em uma fiscalização no dia seguinte, no mesmo local, outro veículo foi flagrado transitando a 163 km/h (foto abaixo).
A cada segundo, quase 50 metros
A 178 km/h, um veículo percorre aproximadamente 49 metros a cada segundo. Isso significa que, diante de um obstáculo inesperado, o motorista dispõe de pouquíssimo tempo para perceber o perigo, tomar uma decisão e iniciar a frenagem.
O chamado tempo de reação corresponde ao intervalo entre a percepção do risco e o acionamento dos freios. Somada a ele está a distância de frenagem, ou seja, o espaço percorrido pelo veículo desde o acionamento dos freios até a parada completa.
Quanto maior a velocidade, maior é a distância necessária para imobilizar o veículo. Além disso, a distância de frenagem aumenta de forma não linear com a velocidade, tornando um veículo em alta velocidade muito mais difícil de parar diante de uma situação inesperada.
Corpo continua em movimento
Outro fator que agrava os riscos é a força a que os ocupantes são submetidos em uma colisão. Quando um veículo para bruscamente, o corpo do ocupante tende a continuar em movimento até ser contido pelo cinto de segurança e pelos demais sistemas de proteção.
Para dimensionar esse fenômeno, um motorista de 70 kg submetido a uma desaceleração equivalente a 20 vezes a gravidade poderia sofrer uma força aproximada de 1.400 kgf. O exemplo demonstra a magnitude das forças envolvidas em uma colisão severa.
Fiscalização para salvar vidas
A PRF reforça que excesso de velocidade não é apenas uma infração de trânsito: é um fator que reduz o tempo de reação, aumenta a distância necessária para a parada e potencializa a gravidade das lesões em caso de colisão.
As fiscalizações de velocidade realizadas pela PRF têm caráter preventivo e buscam retirar das rodovias comportamentos que colocam em risco a vida do próprio condutor, dos passageiros e dos demais usuários da via.
"Respeitar os limites de velocidade é uma atitude simples que pode fazer a diferença entre conseguir evitar um sinistro e não ter tempo suficiente para reagir", disse a corporação.