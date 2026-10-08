A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) exportou US$ 7,94 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, alta de 8,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando as vendas externas somaram US$ 7,32 bilhões.
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As importações também cresceram. A região comprou US$ 7,52 bilhões do exterior nos nove primeiros meses de 2026, avanço de 8,4% na comparação com os US$ 6,93 bilhões registrados em 2025.
Com exportações superiores às importações, a RMVale fechou o período com superávit comercial de US$ 427,7 milhões. O resultado representa uma alta de 11% sobre o saldo positivo de US$ 385,4 milhões registrado nos nove primeiros meses do ano passado.
São José lidera exportações
São José dos Campos manteve a liderança entre os municípios da região, com US$ 2,84 bilhões em exportações em 2026. O resultado representa crescimento de 9,5% em relação aos US$ 2,60 bilhões exportados no mesmo período de 2025.
O município também registrou superávit comercial de US$ 352,4 milhões, resultado de exportações superiores às importações de US$ 2,49 bilhões.
Na segunda posição aparece Ilhabela, que exportou US$ 1,73 bilhão, alta de 13,4% em relação ao ano anterior. As importações foram de apenas US$ 140,8 mil, garantindo um superávit de US$ 1,73 bilhão.
O terceiro maior exportador foi Pindamonhangaba, com US$ 1,29 bilhão. O município teve o maior crescimento percentual entre as cinco cidades que lideram o ranking: 40,5% sobre 2025, quando havia exportado US$ 921,3 milhões.
Pindamonhangaba importou US$ 572,4 milhões no período e terminou os nove primeiros meses de 2026 com superávit de US$ 721,7 milhões.
Taubaté e São Sebastião têm queda
Na quarta colocação, Taubaté exportou US$ 604,1 milhões, uma redução de 16,2% em relação aos US$ 720,7 milhões registrados em 2025.
O município importou US$ 903,7 milhões e, com isso, apresentou déficit comercial de US$ 299,5 milhões entre janeiro e setembro de 2026.
São Sebastião, quinto maior exportador da RMVale, também teve queda. Foram US$ 481,2 milhões em exportações, recuo de 12,8% na comparação com os US$ 552 milhões do ano anterior.
As importações do município chegaram a US$ 1,53 bilhão, mais de três vezes o valor exportado, resultando em déficit de US$ 1,05 bilhão.
Concentração
Os dados mostram que o desempenho da balança comercial regional continua concentrado em alguns municípios. São José dos Campos, Ilhabela e Pindamonhangaba apresentaram superávits expressivos e, juntos, sustentaram boa parte do resultado positivo da RMVale.
Por outro lado, Taubaté e São Sebastião tiveram mais importações do que exportações no período, contribuindo negativamente para o saldo comercial regional.
No conjunto, a RMVale terminou os nove primeiros meses de 2026 com crescimento simultâneo nas exportações e importações e um superávit comercial maior do que o registrado em 2025.