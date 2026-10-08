A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) exportou US$ 7,94 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, alta de 8,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando as vendas externas somaram US$ 7,32 bilhões.

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As importações também cresceram. A região comprou US$ 7,52 bilhões do exterior nos nove primeiros meses de 2026, avanço de 8,4% na comparação com os US$ 6,93 bilhões registrados em 2025.