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EMPREGO

Hospital de Cruzeiro tem vagas com salários de até R$ 3.975

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Instituto contrata 12 profissionais para o Hospital Regional de Cruzeiro
Instituto contrata 12 profissionais para o Hospital Regional de Cruzeiro

O HRCFVH (Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico), em Cruzeiro, está com 12 vagas de emprego abertas para contratação imediata em regime efetivo. O processo seletivo é organizado pelo ISG (Instituto Sócrates Guanaes), responsável pela gestão da unidade de saúde, e oferece salários que chegam a R$ 3.975.

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As oportunidades contemplam os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de suprimentos, enfermeiro de banco de leite, enfermeiro de centro cirúrgico, enfermeiro da qualidade, enfermeiro emergencista, enfermeiro generalista, enfermeiro nefrologista, enfermeiro de obstetrícia e ginecologia, enfermeiro de psiquiatria e enfermeiro de UTI adulto.

As inscrições e o cadastro de currículo devem ser feitos exclusivamente pelo site https://isgsaudehrcfvh.gupy.io/.

O ISG orienta que os interessados verifiquem o atendimento a todos os pré-requisitos exigidos e consultem o edital no portal oficial (www.isgsaude.org.br) antes de efetuar o cadastro. 

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