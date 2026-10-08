O HRCFVH (Hospital Regional Circuito da Fé e Vale Histórico), em Cruzeiro, está com 12 vagas de emprego abertas para contratação imediata em regime efetivo. O processo seletivo é organizado pelo ISG (Instituto Sócrates Guanaes), responsável pela gestão da unidade de saúde, e oferece salários que chegam a R$ 3.975.

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As oportunidades contemplam os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de suprimentos, enfermeiro de banco de leite, enfermeiro de centro cirúrgico, enfermeiro da qualidade, enfermeiro emergencista, enfermeiro generalista, enfermeiro nefrologista, enfermeiro de obstetrícia e ginecologia, enfermeiro de psiquiatria e enfermeiro de UTI adulto.