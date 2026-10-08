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Manutenção bloqueia trecho do Contorno Norte nesta quinta-feira

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Tamoios
Trecho no km 0 está bloqueado até às 18h desta quinta-feira
Trecho no km 0 está bloqueado até às 18h desta quinta-feira

Ações de manutenção no km 0 do Contorno Norte da Tamoios bloqueiam o trecho próximo à Universidade Módulo, em Caraguatatuba,  até às 18h desta quinta-feira (8). Está programada a instalação de itens de sinalização e pintura.

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Condutores que seguem sentido Ubatuba e desejam voltar para o Contorno no sentido São Sebastião devem retornar após a Serrinha Massaguaçu, conforme mapa.

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