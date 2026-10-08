Ações de manutenção no km 0 do Contorno Norte da Tamoios bloqueiam o trecho próximo à Universidade Módulo, em Caraguatatuba, até às 18h desta quinta-feira (8). Está programada a instalação de itens de sinalização e pintura.

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Condutores que seguem sentido Ubatuba e desejam voltar para o Contorno no sentido São Sebastião devem retornar após a Serrinha Massaguaçu, conforme mapa.