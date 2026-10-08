O Vale do Paraíba e o Litoral Norte amanheceram com tempo firme e temperaturas amenas nesta quinta-feira (8). Ao longo do dia, o sol aparece entre muitas nuvens, com elevação gradual das temperaturas. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite.

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Segundo a previsão para o estado de São Paulo, as regiões da faixa leste, onde estão o Vale e o Litoral Norte, devem registrar temperaturas máximas entre 23°C e 29°C. A chuva pode ocorrer de forma pontual, enquanto as áreas do oeste paulista e próximas à divisa com o Paraná concentram maior instabilidade.