O Vale do Paraíba e o Litoral Norte amanheceram com tempo firme e temperaturas amenas nesta quinta-feira (8). Ao longo do dia, o sol aparece entre muitas nuvens, com elevação gradual das temperaturas. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite.
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Segundo a previsão para o estado de São Paulo, as regiões da faixa leste, onde estão o Vale e o Litoral Norte, devem registrar temperaturas máximas entre 23°C e 29°C. A chuva pode ocorrer de forma pontual, enquanto as áreas do oeste paulista e próximas à divisa com o Paraná concentram maior instabilidade.
No Vale do Paraíba, alguns municípios registraram chuva nas últimas 12 horas. São José dos Campos teve acumulado de 4 milímetros, enquanto Queluz registrou 8 mm e São José do Barreiro, 3 mm. No Litoral Norte, São Sebastião acumulou 3 mm no período, segundo os dados coletados às 6h20.
Chuva e calor
Apesar do tempo mais ameno no leste paulista, a previsão indica possibilidade de pancadas de chuva isoladas em outras áreas do Estado, especialmente durante a tarde e a noite. Nas regiões onde houver instabilidade, a chuva poderá vir acompanhada de raios e rajadas de vento.
No interior paulista, o calor será mais intenso. As temperaturas máximas podem variar entre 30°C e 36°C, com possibilidade de umidade relativa do ar abaixo de 30% em pontos do extremo norte e noroeste do Estado.
A orientação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.
A menor temperatura registrada nesta quinta-feira no estado foi em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O município marcou 11,1°C, conforme medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), às 7h20.