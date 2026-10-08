O estado de São Paulo deve registrar 193.740 novos casos de câncer em 2026, segundo estimativas do Inca (Instituto Nacional de Câncer ). Desse total, 105.740 casos são esperados entre os homens e 88 mil entre as mulheres. No Brasil, a projeção é de 781 mil novos diagnósticos por ano no triênio de 2026 a 2028.

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Os dados fazem parte da publicação Estimativa 2026–2028: Incidência de Câncer no Brasil, divulgada pelo Inca nesta semana. O levantamento busca orientar o planejamento de políticas públicas, ações de prevenção e estratégias de diagnóstico e tratamento no SUS (Sistema Único de Saúde).