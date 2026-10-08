As avenidas Nelson D’Ávila, na região central, e dos Astronautas, na região leste de São José dos Campos, passam por ações de retirada de fiação excedente e cabos irregulares de internet e telefonia dos postes. A medida faz parte de uma força-tarefa entre a Prefeitura e a concessionária EDP.

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Os trabalhos começaram na quarta-feira (7). Na avenida Nelson D'Ávila, a intervenção abrange 1,5 km e 88 postes. Na avenida dos Astronautas, os serviços se estendem por 3,5 km em 77 postes. O objetivo é remover cabos fora de uso, organizar a infraestrutura aérea e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.