08 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem destrói carro de companheira e é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem danificou vidros, faróis e pneus de carro da companheira
Homem danificou vidros, faróis e pneus de carro da companheira

Um homem foi preso em São José dos Campos, acusado de violência psicológica e patrimonial contra a companheira. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Morumbi, por volta das 16h de quarta-feira (7).

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Houve acionamento da Polícia Militar por meio da Patrulha Maria da Penha e, no local, a vítima relatou ter sofrido violência psicológica pelo companheiro, que estava embriagado.

A equipe também constatou danos ao veículo dela, que teve vidros e faróis quebrados e pneus danificados, caracterizando a violência patrimonial.

Durante o atendimento, o homem voltou à residência e, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir, mas foi alcançado, detido e confessou os fatos.

As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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