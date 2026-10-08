Um homem foi preso em São José dos Campos, acusado de violência psicológica e patrimonial contra a companheira. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Morumbi, por volta das 16h de quarta-feira (7).

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Houve acionamento da Polícia Militar por meio da Patrulha Maria da Penha e, no local, a vítima relatou ter sofrido violência psicológica pelo companheiro, que estava embriagado.