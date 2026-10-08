A Polícia Militar capturou um homem evadido do sistema prisional na quarta-feira (7), no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá.

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Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a abordagem e, após consulta criminal, constataram que o homem estava na condição de evadido da Penitenciária de Itapetininga, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas.