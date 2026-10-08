A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça em abordagens distintas na quarta-feira (7), em Guaratinguetá. Um deles estava foragido do sistema prisional e o outro tinha mandado de prisão pelo crime de homicídio.

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A primeira prisão ocorreu no bairro Vila Brasil, onde policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem e constataram, após consulta criminal, que ele era evadido da Penitenciária de Itapetininga, onde cumpria pena por tráfico de drogas.