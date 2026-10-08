A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça em abordagens distintas na quarta-feira (7), em Guaratinguetá. Um deles estava foragido do sistema prisional e o outro tinha mandado de prisão pelo crime de homicídio.
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A primeira prisão ocorreu no bairro Vila Brasil, onde policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem e constataram, após consulta criminal, que ele era evadido da Penitenciária de Itapetininga, onde cumpria pena por tráfico de drogas.
Na segunda ocorrência, equipes do mesmo batalhão abordaram outro homem no bairro Vila São José. Na checagem dos dados, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto por homicídio.
Ambos foram conduzidos ao plantão policial da cidade, onde permaneceram presos e à disposição do Poder Judiciário.