Um adolescente foi apreendido em Lorena após furtar uma motocicleta em Canas, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7), no bairro Vila Nunes.

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Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram o veículo no interior de uma residência. Minutos antes, havia sido registrado um episódio de fuga.