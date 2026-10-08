Um adolescente foi apreendido em Lorena após furtar uma motocicleta em Canas, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7), no bairro Vila Nunes.
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Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram o veículo no interior de uma residência. Minutos antes, havia sido registrado um episódio de fuga.
Após consultas, a equipe identificou a moto como produto de furto na cidade de Canas. O menor, que conduzia a motocicleta, confessou a autoria do furto e foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu apreendido.