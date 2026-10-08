08 de outubro de 2026
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ATO INFRACIONAL

Adolescente furta moto em Canas e é apreendido em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Moto furtada em Canas foi recuperada pela PM em Lorena
Moto furtada em Canas foi recuperada pela PM em Lorena

Um adolescente foi apreendido em Lorena após furtar uma motocicleta em Canas, no Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7), no bairro Vila Nunes.

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Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram o veículo no interior de uma residência. Minutos antes, havia sido registrado um episódio de fuga.

Após consultas, a equipe identificou a moto como produto de furto na cidade de Canas. O menor, que conduzia a motocicleta, confessou a autoria do furto e foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu apreendido.

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