08 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ameaça ex e se esconde no mato com filho de 4 anos no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso após ameaçar a ex-esposa e fugir com o filho de quatro anos no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. O caso aconteceu na quarta-feira (7).

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A Polícia Militar foi acionada para o atendimento e, no local, apurou que ele havia feito ameaças à ex-esposa e ao filho e tinha levado a criança.

Durante as buscas na região, as equipes encontraram o suspeito em um terreno baldio com mato alto, segurando o menino no colo.

Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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