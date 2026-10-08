Um homem foi preso após ameaçar a ex-esposa e fugir com o filho de quatro anos no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. O caso aconteceu na quarta-feira (7).
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A Polícia Militar foi acionada para o atendimento e, no local, apurou que ele havia feito ameaças à ex-esposa e ao filho e tinha levado a criança.
Durante as buscas na região, as equipes encontraram o suspeito em um terreno baldio com mato alto, segurando o menino no colo.
Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.