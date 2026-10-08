São José dos Campos recebe, nesta quinta-feira (8), o último dia da 5ª edição do Food Vale, no Pavilhão de Eventos do Shopping Jardim Oriente
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Os visitantes podem participar de palestras sobre gestão na Arena do Conhecimento, assistir a demonstrações culinárias na Arena Sabor e visitar estandes para degustar e adquirir produtos de alimentação e outros serviços.
A iniciativa é promovida pelo Sinhores (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e Região), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e tem a coorganização da chef Thais Okamoto
Além de grandes expositores nas áreas de laticínios, limpeza, insumos, logística, entre outros, a edição de 2026 conta com a participação de 20 microempreendedores individuais oferecendo produtos artesanais regionais.
Nathália Sirobaba, consultora de negócios do Sebrae, ressalta a importância da iniciativa para a projeção desses empreendedores regionais."É uma oportunidade muito grande de proporcionar acesso ao mercado e às vendas
O encontro segue até às 20h com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
O shopping fica na rua Andorra, nº 500, no Jardim América, em São José dos Campos.