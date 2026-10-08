São José dos Campos recebe, nesta quinta-feira (8), o último dia da 5ª edição do Food Vale, no Pavilhão de Eventos do Shopping Jardim Oriente . O evento reúne empresas, fornecedores e profissionais do setor de alimentação fora do lar em um espaço de 800 m² dedicado a negócios, capacitação e gastronomia .

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Os visitantes podem participar de palestras sobre gestão na Arena do Conhecimento, assistir a demonstrações culinárias na Arena Sabor e visitar estandes para degustar e adquirir produtos de alimentação e outros serviços.