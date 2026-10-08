A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) passará a administrar a EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão). O projeto de lei do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi aprovado nesta terça-feira (6) pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e transfere os bens, a gestão e a fiscalização das atividades da ferrovia para a estatal.

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O governo aponta que a estrutura da CPTM, operadora de 57 estações na Grande São Paulo, auxiliará na reestruturação do trecho turístico, que atende os municípios de Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.