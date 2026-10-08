A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) passará a administrar a EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão). O projeto de lei do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi aprovado nesta terça-feira (6) pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e transfere os bens, a gestão e a fiscalização das atividades da ferrovia para a estatal.
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O governo aponta que a estrutura da CPTM, operadora de 57 estações na Grande São Paulo, auxiliará na reestruturação do trecho turístico, que atende os municípios de Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.
Encaminhado pelo governador no final de 2025, o texto passou por análise técnica da Secretaria de Transportes Metropolitanos antes de ir ao plenário. A proposta assegura a manutenção dos atuais empregados públicos da EFCJ, prevendo a extinção gradual apenas das posições que ficarem vagas.
A transição operacional funcionará como etapa intermediária enquanto o Estado define os termos para o leilão do serviço, que segue suspenso. A futura licitação concederá a administração à iniciativa privada, com investimento estimado em R$ 315 milhões.