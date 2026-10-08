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Avibras Aeroco entrega primeira remessa de munições após retomada

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Avibras Aeroco
Primeira remessa de munições da Avibras em 2026
Primeira remessa de munições da Avibras em 2026

A Avibras Aeroco entregou, nessa terça-feira (6), o primeiro lote de munições ao Exército Brasileiro. A remessa foi enviada ao Centro de Logística de Mísseis e Foguetes, localizado em Formosa (GO), cinco meses após o início das atividades operacionais da empresa.

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Durante esse período, a fábrica ativou linhas de produção, contratou funcionários e organizou sua cadeia de suprimentos para viabilizar a fabricação e o envio dos sistemas e das munições.

A companhia havia entrado em recuperação judicial em 2022, com dívida declarada de R$ 600 milhões, e voltou a operar na unidade de Jacareí em maio de 2026 com 480 trabalhadores.

A fabricante informou que o resultado decorre do trabalho conjunto das equipes e registrou o apoio do Exército Brasileiro durante o processo de retomada das operações.

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