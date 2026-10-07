O deputado federal eleito Eduardo Cury (PL), de São José dos Campos, anunciou na noite desta quarta-feira (7), o cancelamento da motociata com o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e com o governador reeleito do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O evento aconteceria neste domingo (11), na cidade da região.
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“Infelizmente, está praticamente descartada a motocarreata aqui que nós tínhamos previsto. Por que? Previsão de chuva, que afeta não somente a motocarreata mas a chegada dos voos, do Flávio Bolsonaro e possivelmente do Tarcísio”, dize Cury, que está em Brasília.
Segundo o deputado eleito, ele se encontrou pessoalmente com o candidato na capital federal e disse que o mesmo estava muito motivado para a motociata. No entanto, o mau tempo torna tudo inviável. Mas, ainda de acordo com ele, o vice-governador Felicio Ramuth, que é de São José dos Campos, estaria tentando viabilizar um evento deste porte em lugar fechado. "Aguardem, nas próximas horas, a gente vai confirmar sobre essa possibilidade".
Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno das eleições na frente do atual presidente Lula (PT). Agora, os dois disputam o segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.