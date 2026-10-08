A Polícia Civil do Paraná encontrou o corpo de Bianca Vieira do Prado, de 19 anos, que estava desaparecida desde o dia 16 de setembro. A jovem foi localizada enterrada em uma cova rasa, em uma área de mata.

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O corpo foi encontrado no bairro Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a investigação, Bianca estava com as mãos amarradas quando foi localizada.