A defesa do tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de Taubaté, réu pelo feminicídio da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, pediu à Justiça a revogação da prisão preventiva do oficial. O Ministério Público de São Paulo se manifestou contra a soltura nesta quarta-feira (7).

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O oficial está preso desde 18 de março, em razão da investigação sobre a morte de Gisele, ocorrida em 18 de fevereiro, em São Paulo. Ele foi preso no dia 18 de março, em São José dos Campos, onde tem um apartamento. Geraldo Neto responde ao processo e afirma, desde o início do caso, que a esposa teria cometido suicídio.