A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu, na manhã desta quarta-feira (7), um investigado alvo de mandado de prisão preventiva expedido no âmbito da Operação Delphinus, conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.
A investigação tem como foco o combate ao tráfico de drogas, ao financiamento de atividades criminosas e à atuação de uma organização criminosa com presença em mais de um estado.
Segundo a Polícia Civil, a Operação Delphinus foi deflagrada para cumprir medidas cautelares contra integrantes de um grupo investigado por abastecimento e distribuição de entorpecentes na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.
As diligências foram realizadas simultaneamente no Rio Grande do Norte, Ceará e São Paulo, indicando a dimensão interestadual da investigação.
Em Taubaté, a ação ocorreu após solicitação formal da Polícia Civil potiguar. Equipes da Deic realizaram diligências para localizar um dos alvos da operação.
O investigado foi encontrado e preso no município. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte.
Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi levado para a unidade especializada, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, ele permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia e demais providências legais.
A Polícia Civil destacou que a ação integra o trabalho de cooperação entre forças policiais de diferentes estados no enfrentamento a organizações criminosas com atuação interestadual.
As investigações da Operação Delphinus continuam sob responsabilidade da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.