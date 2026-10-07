A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu, na manhã desta quarta-feira (7), um investigado alvo de mandado de prisão preventiva expedido no âmbito da Operação Delphinus, conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

A investigação tem como foco o combate ao tráfico de drogas, ao financiamento de atividades criminosas e à atuação de uma organização criminosa com presença em mais de um estado.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Delphinus foi deflagrada para cumprir medidas cautelares contra integrantes de um grupo investigado por abastecimento e distribuição de entorpecentes na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

As diligências foram realizadas simultaneamente no Rio Grande do Norte, Ceará e São Paulo, indicando a dimensão interestadual da investigação.