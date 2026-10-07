Dois homens investigados por envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Feital, em Pindamonhangaba, foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (7).

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, do 1º Distrito Policial e do 3º Distrito Policial. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão.

O caso investigado é o homicídio de J.C.S.S., ocorrido em 7 de setembro de 2026, no bairro Feital. Segundo a Polícia Civil, o crime teve grande repercussão na região e passou a ser investigado logo após a ocorrência.