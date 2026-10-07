Dois homens investigados por envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Feital, em Pindamonhangaba, foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (7).
A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, do 1º Distrito Policial e do 3º Distrito Policial. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão.
O caso investigado é o homicídio de J.C.S.S., ocorrido em 7 de setembro de 2026, no bairro Feital. Segundo a Polícia Civil, o crime teve grande repercussão na região e passou a ser investigado logo após a ocorrência.
Durante as apurações, os investigadores realizaram oitivas de testemunhas, levantamentos de campo e análise de informações reunidas ao longo do inquérito.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram a suposta participação de dois homens no crime. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial pediu à Justiça a prisão temporária dos investigados e a expedição de mandados de busca domiciliar.
As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário após manifestação do Ministério Público.
Na manhã desta quarta-feira, os dois investigados foram localizados e presos. Eles foram levados para a unidade policial e permaneceram à disposição da Justiça.
A operação mobilizou nove policiais civis e três viaturas.
As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do homicídio e a participação de cada um dos suspeitos no crime.