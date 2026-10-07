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PRISÕES

Polícia prende dois investigados por homicídio no Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Dois homens foram presos
Dois homens foram presos

Dois homens investigados por envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Feital, em Pindamonhangaba, foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (7).

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba, do 1º Distrito Policial e do 3º Distrito Policial. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão.

O caso investigado é o homicídio de J.C.S.S., ocorrido em 7 de setembro de 2026, no bairro Feital. Segundo a Polícia Civil, o crime teve grande repercussão na região e passou a ser investigado logo após a ocorrência.

Durante as apurações, os investigadores realizaram oitivas de testemunhas, levantamentos de campo e análise de informações reunidas ao longo do inquérito.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram a suposta participação de dois homens no crime. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial pediu à Justiça a prisão temporária dos investigados e a expedição de mandados de busca domiciliar.

As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário após manifestação do Ministério Público.

Na manhã desta quarta-feira, os dois investigados foram localizados e presos. Eles foram levados para a unidade policial e permaneceram à disposição da Justiça.

A operação mobilizou nove policiais civis e três viaturas.

As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do homicídio e a participação de cada um dos suspeitos no crime.

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