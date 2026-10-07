A morte de Caique Augusto Alves Souza da Silva, de 10 anos, após um acidente envolvendo uma bicicleta motorizada e um ônibus em Taubaté, voltou a colocar em discussão as regras para circulação de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual na cidade.

O menino morreu depois do acidente registrado na tarde de terça-feira (6), na Rodovia Amador Bueno da Veiga. Segundo o boletim de ocorrência, Caique conduzia um equipamento descrito pela Polícia Civil como “bicicleta motorizada”.

O veículo foi apreendido e deverá passar por perícia. A análise será importante para determinar em qual categoria prevista pela legislação o equipamento se enquadra e, consequentemente, quais regras deveriam ser observadas para sua condução.